معرض للتشكيلي حسن الماغوط بصالة الآرت هاوس

حملت شخوص لوحات التشكيلي حسن الماغوط في معرضه الفردي الأول الذي يحمل عنوان “غربة” حالة لونية تماهت مع الأرض بمكوناتها من الأصفر والأخضر والأزرق والأحمر حيث جاءت التكوينات البشرية بتعبيرية واقعية في الخط الخارجي لملامح الجسد اقتربت من التفاصيل العارية في بعض الأعمال وابتعدت للتجريد في غيرها مع تقشف لوني في الخلفية التي بدت قاحلة وفقيرة بالحياة.

المعرض الذي تستضيفه صالة الآرت هاوس حتى الثامن من الشهر القادم يضم خمسة عشر عملا بحجم كبير بتقنيات الاكريليك والخامات المتعددة حيث جاءت الأعمال معبرة عن حالات انسانية مغرقة في الخصوصية في لوحات البورتريه وذات هم جماعي في لوحات الجموع البشرية ما أعطى غنى لفكرة الغربة التي اعتمد عليها الفنان.