معرض المواقع الأثرية السورية في هولندا

افتتح منذ أيام في مدينة إزينج الهولندية معرض فني بعنوان "سورية" لعالم الآثار والفنان الهولندي ثيو دي فيتير يتضمن لوحات فنية نفذها أثناء مشاركته بعدد من البعثات الأثرية في الجزيرة السورية ومنها بعثة تل حمام التركمان على الضفة الشرقية لنهر البليخ وبعثة تل رقاي في الحسكة، وتوثق هذه اللوحات أعمال البعثات الآثارية وأنشطتها والحياة اليومية لأعضائها وأبناء المجتمع المحلي والبيئة التي كانوا يعملون فيها.



ويعكس هذا المعرض محبة هذا الفنان وتقديره لسورية ولأهمية تراثها الوطني الإنساني الطابع ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة خمسة أشهر (حتى 6 تشرين الأول 2019).