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معدل الإصابة بالخرف يرتفع في المناطق المزدحمة

كشفت إحدى الدراسات الجديدة أنه تزيد مخاطر الإصابة بالخرف بين السكان الذين يعيشون بالقرب من الطرق الرئيسية المزدحمة مقارنة بغيرهم، مشيرة إلى أن الزحام المروري قد يتسبب في نحو 11 بالمئة من حالات الإصابة بالخرف، بين السكان الذين يعيشون في نطاق 50 متراً من الطرق الرئيسية.
وأوضحت أن تلوث الهواء وضوضاء الازدحام المروري قد يساهمان في اعتلال المخ.
ويبلغ عدد المصابين بالخَرَف في أنحاء العالم قرابة 50 مليون شخص. إلا أن أسباب المرض الذي يسلب مرضاه القوة الذهنية وقوة الذاكرة ما زالت غامضة.

وكالات

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