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معتمدو الغاز غير ملتزمين بالتسعيرة النظامية

لم  يزل ٩٠% من معتمدي الغاز غير ملتزمين بالتسعيرة النظامية الخاصة بتبديل أسطوانة الغاز، والمحددة بـ٢٦٠٠ ليرة، إذ أشار عدد كبير من المواطنين إلى أن معظم المعتمدين, إن لم نقل جميعهم، يتقاضون ٣٠٠٠ ليرة ثمن تبديل أسطوانة الغاز، علماً أن المعتمد لا يقوم بإيصالها إلى المستهلك، لكون مبيعها يتم لدى مستودعات المعتمدين.

وأضاف المواطنون: أنه على الرغم من هذه المخالفة للتسعيرة النظامية، والتي لم تعد خافية على أحد إلا أن يد الرقابة التموينية مازالت بعيدة عنها، مع العلم أن كل الضبوط المنظمة بحق معتمدي الغاز كانت نتيجة شكاوى المواطنين وليس بناء على جولاتهم الرقابية.

إضافة لذلك فهناك عدد كبير من المعتمدين، وخاصة لدى مراكز المدن، غير ملتزمين بالدوام المسائي و المحدد من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، عدا عن ذلك فمخالفتهم التسعيرة لم تتوقف على تبديل أسطوانات الغاز، بل تعدتها إلى تقاضي تسعيرة زائدة مقابل تعبئة «بوابير» الغاز، فالتسعيرة النظامية لتعبئة «بابور» غاز سعة ٤ كغ هي ١٢٢٥ ليرة، بينما يتقاضى المعتمدون ٢٥٠٠ ليرة والبعض الآخر يتقاضى ٣٥٠٠ ليرة، والمسألة المهمة هي قيام بعض أصحاب المحال الحرفية/ خبز عربي – وغيرها/ بتعبئة هذه «البوابير» ,علماً أنهم لا يملكون تراخيص نظامية تخولهم القيام بذلك.

من جانبها قالت رئيسة دائرة حماية المستهلك تكليفاً- رشا رحروح: إنه سبق للدائرة أن نظمت الكثير من الضبوط بحق معتمدي الغاز لتقاضيهم زيادة على التسعيرة، والمحددة بـ٢٦٠٠ ليرة، مضيفة أن معظم الضبوط كانت بناء على شكاوى المواطنين، علماً أنه تم منذ يومين حرمان معتمد غاز من استجرار المادة لبيعه المادة بسعر زائد.

 



تشرين