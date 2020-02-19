معتمد غاز منزلي يخفي 47 اسطوانة ممتلئة بمستودع أخشاب في حمص

ضبطت عناصر مديرية حماية المستهلك في حمص معتمد غاز منزلي قام بإخفاء عشرات الاسطوانات الممتلئة في مستودع للخشب بقصد الإتجار بها.



وفي تفاصيل الحادثة، أكدت وزارة التجارة الداخلية في منشور لها على فيسبوك أن عناصر المديرية في حمص ضبطت المعتمد في حي الخضر بحمص حيث قام بإخفاء كمية ٤٧ اسطوانة ممتلئة بمادة الغاز المنزلي ضمن مستودع أخشاب.



وقالت إن المعتمد امتنع وتهرب من تسليم الاسطوانات لمستحقيها رغم وصول رسائل لهم من شركة “تكامل” لاستلام المادة من مركزه وتخريج بطاقاتهم على جهاز “تكامل” الخاص به، وذلك بقصد الاتجار والتصرف بها لغير الغاية المخصصة لها.



وتم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق، كذلك تمت مصادرة اسطوانات الغاز وتسليمها إلى قسم الغاز.





المصدر : وزارة التجارة الداخلية