معتصمون يرمون رئيس الوزراء اللبناني بزجاجات المياه

ألقى معتصمون زجاجات مياه على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال مخاطبته لهم في ساحة رياض الصلح ببيروت اليوم.



واعتصم مئات اللبنانيين فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت اليوم احتجاجا على سياسة زيادة الضرائب ورفضا لفرض ضرائب جديدة.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “المتظاهرين تمكنوا من إزالة الحواجز الحديدية واصبحوا على تماس مع القوى الامنية ورموا القوى الأمنية بالزجاجات الفارغة”.



وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن شبابا ملثمين اجتازوا الحواجز الحديدية الفاصلة بينهم وبين قوى الأمن ورمى بعضهم الزجاجات الفارغة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية ورئيس الحكومة.



وكانت شوارع بيروت شهدت منذ صباح اليوم تدفقا للمتظاهرين اللبنانيين رفضا لسياسة فرض الضرائب على اللبنانيين داعين الى دعم إقرار سلسلة الرتب والرواتب دون فرض ضرائب ولا سيما على الطبقات الفقيرة ووقف الهدر والفساد.

وكالات