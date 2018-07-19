معبر نصيب يفتح أبوابه خلال أيام.. وأسطول حلب جاهز لتنشيطه

كشفت مصادر مساء الثلاثاء 17/7/2018، عن تعيين وزارة الداخلية السورية رئيساً لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بعد أن سيطر الجيش العربي السوري عليه وتأمينه وتأمين الاتستراد المؤدّي إليه بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فإن وزارة الداخلية السورية أصدرت قراراً بتعيين العقيد “مازن غندور” رئيساً لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، مشيرةً إلى أن المعبر سيفتح أبوابه أمام حركة العبور خلال أيام. وتتأهب شركات شحن البضائع في حلب، لإعادة تسيير أسطولها البري على خلفية زيادة جرعات الأمل بفتح المعابر البرية مع الأردن والعراق.

من جهتهم، أكد أصحاب شركات شحن بضائع في حلب أنهم على أهبة الاستعداد لتسيير قوافلهم إلى الأردن فور فتح معبر نصيب.

وذكر مالك إحدى شركات شحن البضائع، بأن الظرف بات مواتياً لتفعيل شركات الشحن بفتح المعابر والطرق الدولية إلى دول الجوار، بعد أن بدأت الحرب تضع أوزارها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، وبعد توقف استمر أكثر من 7 سنوات بعد سيطرت الفصائل الإرهابية عليه، ودعم النظام الأردني لتلك الفصائل.

وعقد اتحاد شركات شحن البضائع الدولي ومقره في دمشق ندوة حوارية في غرفة تجارة حلب، بحضور وزير النقل علي حمود ومدير عام الجمارك فواز أسعد، لتذليل العراقيل التي تحول دون انطلاقة حيوية واعدة.



الوطن