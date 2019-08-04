معايير هامة لشراء سماعات البلوتوث تعرفوا عليها

قالت هيئة إختبار السلع الألمانية إنه ينبغي على المستخدم مراعاة بعض المعايير عند شراء سماعات البلوتوث، كي ينعم بجودة صوت فائقة.



وأوضحت الهيئة أن سماعات البلوتوث ينبغي ألا يقل وزنها عن 500 غرام، مشيرة إلى أن الموديلات خفيفة الوزن توفر جودة صوت متوسطة في أحسن الأحوال.



أما سماعات البلوتوث الصغيرة منخفضة التكلفة، التي تأتي بوزن 200 غرام وتفتقر إلى الأغشية الكبيرة وغرفة الرنين، تبدو مرضية في أفضل الحالات. وقد توصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتائج من خلال اختبار 16 موديلاً من سماعات البلوتوث.



إضافة إلى ذلك، ينبغي على المستخدم مراعاة سعة البطارية بسماعات البلوتوث الجوالة، مع ضرورة أن تكون السماعة مزودة ببطاريات قابلة للاستبدال، وإلا فإن السماعة تصبح بلا قيمة في حالة الاستعمال الجوال عندما تتلف البطارية، علاوة على أن سماعة البلوتوث يجب أن تكون محمية من رذاذ الماء.