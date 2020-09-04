معاون وزير الزراعة: لا نية لاستيراد الفروج والبيض

قال معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد قاديش، أن التوجه نحو استيراد الفروج والبيض غير مطروح نهائياً والمادة متوفرة في الأسواق.



وأوضح قاديش أن سعر الفروج والبيض مرتبط بغلاء مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى تكثيف الجهود لتخفيض تكاليفها، بما ينعكس على أسعار المواد، وأنه لو فتح باب التصدير من جديد سيتم الحفاظ على السعر المحلي.



وذكر قاديش أنه “بسبب الوباء المنتشر بين القطعان تم منع نقل الحيوانات بين المحافظات”، مؤكداً أن “الأعداد المصابة بجدري الأغنام والتهاب الجلد العقدي للأبقار أصبحت بالحد الأدنى وتمت السيطرة عليها في أغلب المحافظات عدا حمص وطرطوس”.



وأعلن معاون وزير الزراعة عن وجود 500 ألف جرعة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في طريقها إلى سوريا، لحماية القطعان وتحصينها من الأوبئة والأمراض.



وكان تخوّف رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو، من اللجوء إلى خيار استيراد الفروج المجمّد لكسر الأسعار الحالية، معتبره أسوأ الخيارات للخروج من أزمة الفروج الحالية.



وبدأت أسعار الفروج ترتفع منذ مطلع 2020 حتى وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجل سعر كيلو الفروج المذبوح 4,500 ليرة سورية، وتجاوز كيلو شرحات الفروج 7,000 ليرة، وبلغ صحن البيض 5 آلاف ليرة.



ويعزو بعض المربين سبب ارتفاع أسعار الفروج والبيض لخروج معظم منشآت الدواجن عن العمل نتيجة بيع المادة بأقل من كلفتها، فيما يرى البعض الآخر أن تخريب قطاع الدواجن متعمد لإطلاق يد التجار واستيراد الفروج المجمد.



تلفزيون الخبر





