معاون وزير الزراعة: اشترينا أبقاراً بمليوني يورو

كشف معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن الدفعة الأولى من العقد الخاص باستيراد 1600 من البكاكير ستصل مع نهايات شهر نيسان حيث تم تجزئة تنفيذ العقد إلى مرحلتين تضم كل مرحلة استيراد 800 بكيرة وذلك نظراً للطاقة الاستيعابية للمحجر الذي يتم العمل على توسعة طاقته حالياً من 400 إلى نحو 800 رأس من البكاكير. مبيناً أن مصدر البكاكير هو دولة ألمانيا وأن قيمة البكيرة اقترب من 2450 يورو (أي أن قيمة الدفعة الأولى نحو 1.96 مليون يورو) وتم العقد مع مورد ضمن الشروط المتبعة لمثل هذه التعاقدات على توريد البكاكير.

وعن الرقم الإجمالي الذي تخطط لاستيراده الوزارة أوضح أنه يتم التخطيط لتعزيز القطيع المحلي بنحو 8 آلاف رأس من البكاكير الحوامل حيث يمكن أن تسهم جهات أخرى إلى جانب الوزارة في تأمين هذه الأعداد مثل المصرف الزراعي، وأن الوزارة عازمة على توقيع عقد ثان لاستيراد 1600 رأس آخر ليصبح مجمل ما تعمل الوزارة على تنفيذه هو استيراد 3200 رأس يتوقع استيرادها على مدار العام الحالي والعام القادم. مبيناً أن الوزارة تعمل على تهيئة وتوفير كل الشروط الفنية من فحوصات وتحاليل خاصة بالتأكد من سلامة وصحة القطيع المستورد إضافة إلى توفير الشروط المطلوبة لتنمية هذا القطيع على أن يتم بيع سلالته لمن يرغب فيها من المواطنين.

ومن جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد أن وزارة الزراعة تسعى لترميم قطيع الأبقار عن طريق استيراد بكاكير عالية الإنتاجية ومن ثم إنتاج بكاكير وعجول للتسمين وتوزيعها لمربي الثروة الحيوانية، حيث تتولى المؤسسة عملية الاستيراد والإنتاج، والمصرف الزراعي سيتولى عملية بيعها للمربين عن طريق قروض ميسرة، وأن البداية بتوقيع العقد الأول لاستيراد 1600 بكيرة حامل كدفعة أولى حيث تتابع المؤسسة الإجراءات اللازمة لعملية الاستيراد التي ستتم في 2017 وتوضع تلك البكاكير بالاستثمار ضمن مباقر المؤسسة في الغوطة بدمشق وجب رملة بحماة وحمص وفديو باللاذقية.

كما أوضح الجلاد أنه يتم الإعداد حالياً لتنفيذ وحدة لتصنيع الحليب (ألبان وأجبان) تابعة للمؤسسة في محافظة اللاذقية بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً، وذلك لتصنيع إنتاجها من الحليب وتأمين احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، حيث تم التعاقد على المشروع مع مؤسسة الإسكان العسكرية باللاذقية.

وأن المؤسسة تسعى لتأمين جزء من احتياجاتها للطاقة عن طريق الإعداد لتنفيذ مشروع هاضم حيوي باستخدام مختلفات الأبقار لتوليد طاقة كهربائية، كما نقوم بإعداد دراسة لإنشاء وحدة معمل لتصنيع الأعلاف المركزة لقطيع المبقرة بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً، إضافة لمشاريع أخرى تتضمن بناء حظائر جديدة لتوسيع المبقرة وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتجهيز مخبر ومستوصف بيطري وتأمين مصدر ري دائم بحفر عدد من الآبار الجوفية بتكلفة تقديرية نحو مليار ل.س.

وفيما يخص قانون إعفاء منشآت الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية لمدة خمسة أعوام الذي صدر مؤخراً بين الجلاد أن هذا القانون يأتي دعماً للمنشآت وللعاملين في هذا المجال من مستثمرين ومربين وبتخفيض تكاليف الإنتاج، وهذا الأمر يساعد ويشجع مربين ومستثمرين جدداً للدخول في هذا المجال وإقامة منشآت جديدة وبالتالي زيادة في أعداد الثروة الحيوانية في القطر وزيادة في الإنتاج.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن