معامل إنتاج الأدوية في طرطوس تؤمن أكثر من 1500 فرصة عمل

تشهد الصناعات الدوائية في طرطوس نموا تدريجيا عبر إنتاج أنواع مختلفة من الأدوية تغطي جزءا من حاجة السوق المحلية ومن المتوقع أن تدخل معامل أخرى مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي.



وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس الدكتور مضر يونس أن الصناعة الدوائية في سورية واجهت صعوبات كبيرة جراء الحرب العدوانية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ورغم كل الظروف تواصل إنتاج مختلف أصناف الأدوية لافتا إلى أن محافظة طرطوس تضم 3 معامل لإنتاج الأدوية تؤمن أكثر من 1500 فرصة عمل إضافة إلى 3 أخرى ستكون قيد الإنتاج خلال العام الحالي.



وأشار الدكتور باسل مداراتي مدير مخبر المراقبة المركزية بمعمل سي فارما للصناعات الدوائية إلى أن الصناعات الدوائية في طرطوس دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مبينا أن المعمل منفذ على مساحة 60 ألف متر مربع ويتألف من ثلاثة أقسام أساسية وهي قسم الصلب وينتج الأقراص الملبسة وغير الملبسة والكبسول الصلب والقسم السائل الذي ينتج السوائل بشتى أنواعها السيروم والمعلقات والمتممات الغذائية أما القسم الثالث فهو طور الإنتاج قريبا وهو قسم الظروف الدوائية.



ولفت مداراتي إلى أنه في الفترة القريبة القادمة سيتم توسيع المعمل وإنتاج المركبات العقيمة الجيل الثالث منوها بأن المعمل يؤمن 400 فرصة لأبناء المحافظة منهم 150 من ذوي الشهادات والخبرات والكفاءات العلمية.



وذكر حسن عنقة من المخبر الكيميائي لمعمل سي فارما أن عمل المخبر يتركز على التأكد من مطابقة المستحضرات الطبية التي يتم إنتاجها للمواصفات المطلوبة فيما أشارت الصيدلانية في قسم الصلب رشا عبد الله إلى أن عمل القسم يتضمن أيضا التأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات وسلامة العبوات ليصل المنتج للمواطن بالجودة المناسبة التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.



المصدر:سانا