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معاقبة مسؤول صيني لرفضه التدخين أمام المسلمين

عاقبت السلطات الصينية أمين الحزب الشيوعي بإحدى القرى بتخفيض رتبته الوظيفية بعد أن رفض تدخين التبغ أمام المسلمين، واعتبرت أنه بذلك اتخذ “موقفًا سياسيًا مريبًا”.

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية بأن إقليم شينجيانغ الواقع شمال غرب الصين شهد واقعة معاقبة جليل ماتنياز، المسؤول بالحزب الشيوعي، لرفض التدخين أمام المسلمين، ومن المعروف أن هذا الإقليم يسكنة أعداد كبيرة من الأقلية المسلمة في البلاد.
ويحظر في إقليم شينجيانغ ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية مثل إطلاق اللحية وارتداء الحجاب وصوم شهر رمضان، إذ تعتبرها السلطات رموزًا للتطرف الديني.

وصرح أحد المسؤولين المحليين للصحيفة قائلًا:

هذا سلوك جبان، ويأتي ضمن مظاهر التطرف في إقليم شينجيانغ، وكان على ماتنياز التدخين أمام المسلمين حتى يظهر التزامه بالعلمانية.

المصدر: سبوتنيك

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