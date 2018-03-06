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معارك عفرين أوقفت عمليات «التحالف» البرية ضد «داعش»

 

أشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن العمليات ضد «داعش» في شرق سوريا توقفت بسبب انشغال المقاتلين الأكراد في صفوف «قوات سوريا الديموقراطية» بالمعارك ضد القوات التركية في عفرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، روب مانينغ، إن توقف العمليات البرية في محيط نهر الفرات بالقرب من الحدود مع العراق، هو «عملياتي ومؤقت»، مضيفاً أن «الغارات الجوية الأميركية في تلك المنطقة مستمرة، وهذا يشمل مناطق في محيط مدينة البوكمال». ولفت متحدث آخر باسم الوزارة، وهو أدريان رانكين غالواي، إلى أن «بعض المقاتلين الذين يعملون داخل قوات سوريا الديموقراطية، قرّروا مغادرة منطقة العمليات فى وادي نهر الفرات الأوسط للقتال في أماكن أخرى، وربما في عفرين». وقال مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، إن مئات من مقاتلي «قسد» غادروا خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر-رويترز

 

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