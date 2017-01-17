معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور
“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني
في تبييضه لسجونه .. “جيش خالد” يعدم المعتقلين لديه
مسلحو المعارضة يحكمون على عميد منشق بالإعدام بسبب “نيته القفز إلى حضن الوطن“
القضاء المصري يبطل اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير
قيادة عمليات بغداد :اعتقال متزعم في تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مساعديه
بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف
انقطاع المياه عن حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة
انتهاء عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً خلال أيام
الميليشيات تواصل تخبطها بشأن «أستانا»
أنباء عن مصالحات في مناطق بالغوطة الشرقية قريباً
تكبيد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد جنوب حضر بريف القنيطرة
النصرة تفشل اتفاق وادي بردى وتغتال الغضبان
عجلة الحياة عادت لتدور في وسط حلب التجاري والمتسوقون بعشرات الآلاف
الشيخ على خطا البشير: «الإخوان المسلمين» سبب الدمار والخراب في سورية

معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور

لا تزال الاشتباكات مستمرة بين وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية المؤازرة له ضد إرهابي داعش على أكثر من محور.
فيما خاضت وحدة من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى على محور جبهات أحياء المدينة(العمال_الصناعة_الرصافة_المقابر) حيث كان الهجوم والضغط الأعنف على جبهة حي العمال مما أدى إلى إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.
إلى ذلك قام الطيران الحربي بمساندة المدفعية بشن عدة ضربات نارية محكمة على تجمعات وتحركات تنظيم داعش الأرهابي في (العمال_الصناعة_المقابر_الحسينية_المقابر_محيط المطار العسكري_محيط البانوراما) مما أدى إلى تدمير 3آليات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومقتل وجرح عشرات الإرهابيين.
وفي السياق ذاته تمكنت وحدة أخرى من إسقاط طائرة إستطلاع مسيرة تابعة لإرهابي داعش في منطقة المقابر.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.