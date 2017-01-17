معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور

لا تزال الاشتباكات مستمرة بين وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية المؤازرة له ضد إرهابي داعش على أكثر من محور.

فيما خاضت وحدة من الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى على محور جبهات أحياء المدينة(العمال_الصناعة_الرصافة_المقابر) حيث كان الهجوم والضغط الأعنف على جبهة حي العمال مما أدى إلى إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين.

إلى ذلك قام الطيران الحربي بمساندة المدفعية بشن عدة ضربات نارية محكمة على تجمعات وتحركات تنظيم داعش الأرهابي في (العمال_الصناعة_المقابر_الحسينية_المقابر_محيط المطار العسكري_محيط البانوراما) مما أدى إلى تدمير 3آليات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومقتل وجرح عشرات الإرهابيين.

وفي السياق ذاته تمكنت وحدة أخرى من إسقاط طائرة إستطلاع مسيرة تابعة لإرهابي داعش في منطقة المقابر.