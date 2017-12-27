معارك ريفَي حماة وإدلب تذكي خلافات المعارضة حول «سوتشي»

في موازاة هذا التصعيد، أشار رئيس وفد المعارضة إلى الجولة الماضية من محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن الوفد «لم يتخذ قراراً» حتى الآن، بشأن حضوره مؤتمر «الحوار الوطني» من عدمه، معتبراً أن ذلك رهن التفاصيل التي سيقدمها الجانب الروسي. وأضاف في مقابلة مع جريدة «ديلي صباح» التركية، نشرت مقتطفات منها، أن المعارضة «لن تسمح بتمرير مخططات إعادة تأهيل (الرئيس بشار) الأسد والعودة إلى الوراء، سواء في سوتشي أو في غيرها»، معتبراً أن ذلك «لن يكون ممكناً ولا مقبولاً» حتى بالنسبة الى المجتمع الدولي. وقال إن هناك «تبايناً» في المواقف بين روسيا وإيران في ما يتعلق بالحل السياسي، معتبراً أن «طهران تتبنى موقف النظام السوري بشكل كامل، وقد عملت في الجولة الأخيرة من محادثات أستانا والتي قبلها، على عرقلة الاتفاق بشأن المعتقلين»، بخلاف موقف موسكو «التي تريد الدفع بالحل إلى الأمام، لكن دون السقف الذي يرضينا». وفي السياق، رفض نحو 40 من الفصائل المسلحة، بينها «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام»، في بيان مشتركٍ المشاركة في مؤتمر سوتشي. وشدد البيان على الرفض «المطلق لمحاولات روسيا الالتفاف على مسار جنيف». في المقابل، أعلنت القوى والأحزاب المنخرطة في «الإدارة الذاتية» في الشمال السوري، تأييدها لانعقاد المؤتمر، مؤكدة «حقها» في المشاركة فيه. ودعت إلى أن تكون مشاركتها «تحت اسم الإدارة الذاتية» كما إلى «عدم إخضاع التحضير للمؤتمر وتوجيه الدعوات للحضور وفق مشيئة الحكومة التركية».