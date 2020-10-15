معارك «قره باغ »تصل إلى « إيران»

تحطمت طائرة مسيّرة مجهولة في شمال إيران قرب الحدود مع أذربيجان مع تجدد المعارك بين "باكو و يريفان" في إقليم ناغورني قره باغ.



وصرحت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية: «أن طائرة من دون طيار سقطت صباحاً في أراضٍ زراعية قرب مدينة "ارس أباد مغان" في محافظة "أردبيل" بشمال إيران».



وأشارت إلى أن الطائرة "ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني"،مؤكدة أن تحطمها لم يتسبب بأي أضرار.



يذكرأن إيران دعت الطرفين الى وقف القتال، مبدية استعدادها للمساهمة في بدء مباحثات بينهما.محذرة في الوقت نفسه أذربيجان و أرمينيا من أنها لن تقبل أي "اعتداء" على أراضيها، وذلك بعد تكرار سقوط قذائف على مناطق حدودية.



ويشهد الإقليم منذ 27أيلول الماضي، معارك هي الأعنف، وتجددت المعارك في الأيام الماضية رغم إعلان الطرفين التوصل برعاية روسيا، إلى هدنة انسانية اعتباراً من السبت.