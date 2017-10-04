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معارضة جنسية وفضائح بالجملة

نشرت صحيفة التيار المحسوبة على المعارضة السورية، صورة فاضحة لأحد قادة الجيش الحر وهو يمارس فعل اللواطة مع أحد العناصر.صورة فاضحة: قيادي في “الحر” يمارس اللواط مع أحد عناصره

وقالت الصحيفة المعارضة إن الصورة الفاضحة هي للمدعو “أبو خالد” وهو قيادي في جيش أحرار الشرقية التابع لميليشيا الجيش الحر.

كما اتهمت الصحيفة رئيس مخفر ما يسمى “الشرطة الحرة” بالتحرش بأحد السيدات النازحات من مدينة الرقة، والتي قامت بالإدعاء عليه، ليقوم بتهديدها بالقتل إن لم تسحب شكواها.

وذكرت الصحيفة اسم رئيس المخفر ويدعى “مصطفى العلي العبود” وهو أب لأربع أطفال، وقالت الصحيفة بتهكم واضح: “وحاجج خميس مرات”.صورة فاضحة: قيادي في “الحر” يمارس اللواط مع أحد عناصره

كما وجهت الصحيفة المعارضة اتهامات لقادة الجيش الحر المتواجدين في ريف حلب الشمالي بممارسة الدعارة والمجون.

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