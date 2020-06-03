مع عودة المنشآت السياحية للعمل.. إقبال ضعيف على المطاعم

عادت جميع المنشآت السياحية التي تشمل مطاعم الخدمة الذاتية والقهاوي والكافتريات والملاهي والأندية الليلية، للعمل ضمن اشتراطات الفريق الحكومي ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.



وقال مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي إنه سبق إعادة الافتتاح، جولات على المنشآت السياحية للتشديد على ضرورة تطبيق الاشتراطات وآلية تنفيذها والتنويه إلى أنه في حال الاستهتار سيتم اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.



ولفت إلى أن نسبة الإشغال في المنشآت السياحية حددت بـ 40 بالمئة وفي منشآت الإقامة بـ 75 بالمئة، وفي حال انحسار فيروس كورونا عالمياً ومحلياً ستتم العودة إلى العمل بشكل كامل.



“أبو قصي”، مستثمر أحد مطاعم دمشق القديمة أكد أنه اتخذ كل الإجراءات الاحترازية في منشأته من تعقيم للعاملين وارتداء الكمامات والكفوف وتخفيف عدد الكراسي والطاولات.



الأمر نفسه، أكده أصحاب مطاعم أخرى في دمشق، من ناحية الالتزام بالمعايير الصحية، وبشروط وزارتي الصحة والسياحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وعدد الكراسي والامتناع عن تقديم الأركيلة.



فيما كشف أحد أصحاب المطاعم في دمشق القديمة، أن خسائرهم كانت كبيرة، وسيترتب عليهم تكاليف إضافية بعد الافتتاح بسبب الفرق بالأسعار بين فترة ما قبل الإغلاق وإعادة الافتتاح.



وهنا، بيّن صاحب أحد المطاعم أن المنشآت السياحية والمطاعم على وجه الخصوص، شهدت في أول الأيام بعد الافتتاح إقبال ضعيف بسبب منع تقديم الأراكيل والبرامج الفنية.



وأشار مستثمر أحد المطاعم إلى أنه لم يتم تحديد موعد ثابت لإغلاق المنشآت السياحية، لكن وسطياً المطاعم تغلق عند الساعة 12 منتصف الليل في منطقة دمشق القديمة.





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