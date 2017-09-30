مظاهرة في الأردن تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم مسيرة احتجاجية من مجمع النقابات باتجاه رئاسة الوزراء الأردنية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني .

وذكرت وسائل اعلام أردنية ان المشاركين في المسيرة طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز والتي سموها اتفاقية “العار” مرددين هتافات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

ويعتبر معارضو الاتفاقية أنها ترهن إرادة الدولة الأردنية بيد الكيان الصهيوني من خلال شراء الغاز المنهوب من الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل غاز العدو احتلال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية.

وقال النائب صالح العرموطي إن اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن و”إسرائيل” وصلت أمس إلى لجنة الطاقة النيابية وستدرج على جدول أعمال المجلس النيابي في دورته العادية القادمة مؤكدا أن المجلس سيبذل كل طاقته لرفض وإيقاف هذه الاتفاقية التي وصفها ب “العار” مبينا أنها لا تصب إلا في مصلحة “اسرائيل”.