مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجا على عنف الشرطة الفرنسية

ندد آلاف المتظاهرين الفرنسيين في باريس أمس بعنف وعنصرية الشرطة الفرنسية بعد إصابة شاب من ذوي البشرة السوداء الشهر الماضي جراء ممارسات تعذيب قاسية نفذت ضده أثناء اعتقاله.



وردد المتظاهرون في باريس شعارات منها “لا عدالة.. لا سلم” و”الشرطة في كل مكان.. والعدل ليس في أي مكان” و”الشرطة تغتال دون أي عقاب” وساروا في شرق باريس خلف لافتة كتب عليها “عدالة وكرامة.. لا لافلات الشرطة من العقاب” بالتزامن مع صور مرسومة لـ 13 شخصا من ضحايا عنف الشرطة.



وشهدت المظاهرة الحاشدة بعض المناوشات بين متظاهرين مقنعين وقوات الأمن بينما أشارت إحدى مسؤولات الشرطة إلى إصابة اثنين من عناصرها بجروح طفيفة ونقلا إلى المستشفى.



يشار إلى أن حادثة اعتقال الشاب الشهر الماضي أدت لاندلاع احتجاجات وأعمال عنف في ضواحي باريس استمرت لعدة ليال وسميت بـ “قضية تيتو” نسبة لاسم الشاب الضحية.

وكالات