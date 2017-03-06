مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان

شهدت العديد من المدن التركية اليوم مظاهرات نسائية ضد السياسات الداخلية والخارجية لرئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان المناهضة للشعب التركي ولمصالح البلاد.



وشاركت في المظاهرات التي خرجت في مدن اسطنبول وانقرة ودياربكر وأزمير وغيرها من المدن التركية الاف النساء وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف بعد غد.



وحملت المتظاهرات لافتات ضد سياسات النظام التركي التي استهدفت المرأة وتجاهلت حقوقها الانسانية والاجتماعية والسياسية وناشدن للتصويت بكثافة ضد التعديلات الدستورية التي يسعى اليها اردوغان .



ويسعى رئيس النظام التركي إلى تغيير الدستور التركي وتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي مفصل على مقاس أحلامه.



وكانت ثلاثة استطلاعات للرأي مستقلة أجريت مؤخرا أظهرت رفض نسبة 58 إلى 64 بالمئة من المواطنين الأتراك التعديلات الدستورية رغم استنفار أردوغان والأجهزة التابعة له من أجل تغيير هذه النسب واقناع الرأي العام بالموافقة على التعديلات الدستورية التي يصر على فرضها على البلاد لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم فيها.

وكالات