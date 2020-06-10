مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي

تتواصل الاحتجاجات ضمن مناطق الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات السوري حيث خرج أهالي قريتي ذيبان والحوايج في ريف دير الزور بمظاهرات ضد ممارسات “قوات سوريا الديموقراطية” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي واحتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية في ظل انتشارها في المنطقة.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بخروج أهالي قريتي ذيبان والحوايج في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في مظاهرات ضد ممارسات “قسد” بسبب سيطرتها على خيرات المنطقة مطالبين بوقف انتهاكاتها ضد الأهالي وبخروجها من المنطقة.



وأشارت الوكالة إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى مناطق أخرى مثل سفيرة تحتاني حيث قام الأهالي بقطع الطرقات الرئيسية في القريتين بالإطارات المشتعلة والحجارة.



وشهدت الأيام الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد “قسد” في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات الامريكية التي تتعامل معها.



وفي سياقٍ متصل أفاد “المرصد” المعارض بأن عناصر من “قسد” اعتقلوا أمس الاثنين، سيدة من أهالي الشعيطات في ريف دير الزور، أثناء تواجدها في ريف الحسكة، كانت في طريقها إلى ريف إدلب حيث مكان إقامة زوجها، وطالب عناصر “قسد” الزوج بتسليم نفسه.



وأضاف “المرصد” أن وجهاء من عشيرة الشعيطات تدخلوا لإطلاق سراحها، تزامناً مع استياء الأهالي، حيث هدد ذوي المرأة بالهجوم على مقرات “قسد” في حال لم يتم إطلاق سراحها.



يشار إلى أن المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شرق الفرات وقفوا بوجه العديد من الأرتال الأمريكية بمساندة الجيش السوري لمنعها من دخول قراهم مطالبين بخروجها من المناطق التي تحتلها في الشمال السوري.