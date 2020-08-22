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مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي

تظاهر عدد من سكان قرية البجارية في ريف الحسكة الشمالي اليوم السبت ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكي مستنكرين العدوان الأخير للاحتلال الأمريكي على حاجز للجيش السوري في تل الذهب في ريف مدينة القامشلي.

وأشارت وكالة “سانا” السورية إلى “أن أهالي قرية البجارية المشاركين في المظاهرة حملوا لافتات تدعو إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي الذي يسرق الثروات مؤكدين أن الوقوف إلى جانب الجيش السوري واجب وطني على كل سوري ومرددين الشعارات التي تطالب بطرد المحتل الأمريكي من الأراضي السورية”.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاركين استنكروا خلال المظاهرة العدوان الأمريكي الذي استهدف حاجزاً للجيش السوري في تل الذهب في ريف القامشلي داعين إلى تفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل.

وتشهد معظم مناطق شمال شرق سورية التي تتواجد فيها قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي حالة من السخط الشعبي نتيجة انتهاكات تلك القوات والمجموعات المسلحة التابعة لها حقوق المدنيين في تلك المناطق من حرق لمحاصيل القمح وسرقة آبار النفط في ظل أوضاع اقتصادية سيئة يعاني منها الأهالي.