مظاهرات في ريف الحسكة

خرجت مظاهرات احتجاجية حاشدة في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا، صباح يوم أمس الثلاثاء، ضد قوات "قسد" احتجاجا على ممارساتها التعسفية وجرائمها بحق الأهالي، مطالبة بطرد مسلحيها من المدينة، بحسب ما ذ1كرت مصادر محلية.





وأفادت المصادر بأن المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة ترافقت بإضراب الفعاليات التجارية حيث أغلق التجار محلاتهم تأييدا للمتظاهرين المطالبين بطرد عناصر "قسد" من المدينة بعد امعانهم بالتضييق على الأهالي وفرض قراراتهم التعسفية بالقوة.





ولفتت المصادر إلى أن المحتجين قاموا بإغلاق الشارع العام في المدينة الواقعة جنوب مدينة الحسكة بنحو 60 كم وأحرقوا الإطارات لمنع عناصر "قسد" من الدخول إلى المدينة وفرض أوامرهم المجحفة بحق الأهالي بقوة السلاح والترهيب والسطو على المحلات التجارية والممتلكات الخاصة وملاحقة الشبان لسوقهم إلى "التجنيد القسري" في صفوفها.