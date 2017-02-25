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مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان احتجاجاً على قرارات حكومية برفع الأسعار

شهدت العاصمة الأردنية عمان أمس مظاهرات احتجاجا على قرارات حكومية فرضت الشهر الحالي تقضي بزيادة جديدة على الأسعار وفرض رسوم على سلع وخدمات متعددة.

وذكر موقع عمون الاخباري الأردني أن فعاليات شعبية وحزبية ونقابية نظمت مسيرات ووقفات سلمية طالب المشاركون فيها بتخفيض الضرائب والرسوم والأسعار كما طالبوا الحكومة بوقف قراراتها المتعلقة برفع الأسعار ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطن الأردني في ظل تدني مستوى الدخل والتراجع عن قرارات رفع الاسعار وضرورة إجراء إصلاحات على الاقتصاد وضبط الانفاق.

وتعمل الحكومة الأردنية على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة في ظل عجز بالموازنة ودين عام بلغ نحو 35 مليار دولار.

وكالات

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