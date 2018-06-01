مظاهرات في اسطنبول إحياء لذكرى احتجاجات 2013 ضد أردوغان

شهدت مدينة اسطنبول مظاهرات تنديدا بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وإحياء للذكرى السنوية الخامسة للاحتجاجات التي شكلت عام 2013 تحديا كبيرا لسلطته وقمعتها قوات الأمن بوحشية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شرطة النظام التركي فرضت أمس طوقا أمنيا كبيرا على المتظاهرين الذين توجهوا الى متنزه كيزي بميدان تقسيم في اسطنبول رافعين لافتات تستنكر سياسات اردوغان الاستبدادية كتب على إحداها “الظلام سيتلاشى.. كيزي ستبقى”.

وحمل بعض المتظاهرين صورا لثمانية اشخاص قتلوا خلال اعمال عنف في نهاية حزيران عام 2013.



وبدأت احتجاجات متنزه ميدان كيزي في الـ 28 من أيار عام 2013 وقاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في الميدان وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية هدمت في عام 1940 وهاجمت قوات الشرطة التركية المحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأصيب المئات منهم.