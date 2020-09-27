مظاهرات ضد هدم المنازل وتجريف الأراضي من قبل “قسد” بريف الحسكة

خرج المئات من سكان مدينة الشدادي والقرى المحيطة بها جنوبي محافظة الحسكة، بمظاهرة شعبية تنديدا بممارسات “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي ضدهم وإقدامها على هدم منازلهم وتجريف أراضيهم وتخريبها واعتقال الشبان و النساء.

وأفادت مصادر أهلية أن”سكان قرى كشكش جبور وجلال شرقي والتجمعات السكانية حولهما تجمعوا في الشارع الرئيسي لمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وقاموا بقطع الطريق العام”.





وانضم إليهم العشرات من سكان مدينة الشدادي للتنديد والاحتجاج على قيام قوات “قسد” بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي على هدم منازلهم وتجريفها وتخريب أراضيهم الزراعية”.



ولفتت المصادر إلى أن”المحتجين قاموا بإحراق الإطارات وقطعوا عددا من الشوارع الرئيسة في مدينة الشدادي وأطلقوا هتافات ضد “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي مطالبين التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تجريف وهدم منازلهم”.



وكان تعرضت منازل قرية ” كشكش جبور ” وعددها 415 منزلا للجرف والهدم من قبل جرافات قوات “قسد” و “التحالف الدولي “في عام 2016م.



وتسود مناطق سيطرة قوات ” قسد” و جيش الاحتلال الأمريكي تظاهرات شعبية وعمليات واشتباكات مسلحة مطالبة بطرد الأمريكي و “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة .



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