مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بيروت.. والولايات المتحدة تحذّر موظفي سفارتها

للتعبير عن رفضهم للخطة الأمريكية المزعومة المعروفة بـ “صفقة القرن”، تظاهر عدد كبير من المواطنين في محيط السفارة الأمريكية في عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن المتظاهرين تجمعوا في محيط السفارة الأمريكية وهتفوا بشعارات عدّة مثل “تسقط صفقة العار”، وسط انتشار أمني كثيف، وقطع كافة الطرق المؤدية إليها.



أيضاً، لفتت الوكالة إلى أنه تم وضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة الأمريكية في بيروت ، ورغم ذلك تحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاماً حزبية، باتجاه السفارة الأمريكية للتنديد بـ “صفقة القرن”.



ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني.



وذكرت الوكالة اللبناينة أن المتظاهرين حاولوا إزالة الشريط الشائك، ثم قاموا بإحراق العلم الأمريكي أمام حراس السفارة، وألقوا الحجارة باتجاهها.



من جهتها، السفارة الأمريكية، وجهت تحذيراً لموظفيها بعدم التواجد فيها وجوارها لـ “أسباب أمنية”، وذلك بعد أن دعت أحزاب وحركات لبنانية إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة في منطقة عوكر تنديداً واحتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الفائت، عن الخطة الأمريكية المزعومة والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتعزيز موقف الكيان الصهيوني، إضافة إلى نسف العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أهمها حق العودة.