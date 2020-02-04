مطلوبون بجرائم خطف وسلب وسرقة في قبضة شرطة حماة

أكد مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة القبض على العديد من المطلوبين الخطرين الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث وطلبات قبض خلال الشهر الماضي.وبيَّنَ المصدر أن شرطة ناحية أفاميا بريف حماة الغربي قبضت على 4 مطلوبين خطرين لارتكابهم جرائم السلب والسرقة الموصوفة وتعاطي المخدرات والاتجار بالذخيرة وبحقهم عدة إذاعات بحث ومذكرات قضائية مختلفة وهم:



«ص. م» و«م. ج» و«ع. ع» و«ط. م» وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم ارتكبوا العديد من الجرائم المذكورة.



وأوضح المصدر أنه وبكمين محكم قبضت شرطة سلحب على المدعو «ت. ب» وبحوزته بارودة صيد أتوماتيك «بمبكشن»، وهو مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرائم السلب بالعنف وخطف وسرقة ومحكوم بالسجن مدة 15 سنة أشغال شاقة، وصودرت منه البارودة واعترف بالتحقيق معه بما نسب إليه.



كما قبضت شرطة ناحية وادي العيون بمنطقة مصياف على المدعو «ع. م» المطلوب بموجب مذكرة قبض صادرة عن القضاء العسكري بجرم السلب بالعنف وعدة إذاعات بحث بجرائم مختلفة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.



وأضاف المصدر كما قبضت شرطة ناحية عين الكروم على كل من «م. ح» و«ح. ص» و«أ. ص» و«م. خ» لارتكابهم عدة جرائم سرقات بمنطقة عين الكروم، وتمت مصادرة قنبلة دفاعية كانت بحوزة المدعو «أ. ص». وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم عدة جرائم سرقة منازل ومحال تجارية.



وفي مدينة سلمية قبضت دوريات من مركز الأمن الجنائي على عصابة سرقة مؤلفة من 5 أشخاص يمتهنون سرقة المنازل والمحال التجارية والدراجات النارية ونشل الحقائب والجوالات من المواطنين، وهم: «م. ا» و«ع. ر» و«ع. ا» و«ح. ع» و«س. ا».



وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة مبالغ كبيرة من المحال التجارية بوساطة الخلع والكسر، وعن طريق المغافلة، إضافة إلى سرقة عدد من المنازل، ورؤوس الأغنام والدراجات النارية، وتم استرداد قسم من هذه المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً.



وقال المصدر: وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص لينــالوا عقابهم العادل، جزاء ما ارتكبوه من جرائم وترويع للمواطنين وتهديد للمجتمع والتطاول على القانون.



الوطن