مطعم يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

قدم أنتونيو فيراري صاحب مطعم فيإيطالياخصماً على فاتورة عائلة بقيمة 55 في المئة، بعد أن أُعجب بالطريقة المهذبة التي تصرف بها أطفالهم خلال زيارتهم إلى المطعم.



وأشار فيراري إلى أنه "من غير المعتاد أن يتصرف الأطفال بمثل هذه الطريقة، مبرراً بالقول إن حوالي 30 في المئة من العائلات التي تناولت الطعام في مطعمه في ذلك اليوم لم يحسن أطفالها التصرف، ولم يكن بإمكان ذوي هؤلاء الأطفال السيطرة عليهم"، لافتاً إلى أنه "استوحى هذه الفكرة لمكافأة الآباء على حسن تربية أطفالهم، بعد أن حصل على خصم مماثل، عندما كان في زيارة لأحد المطاعم في ميامي وأكد في الوقت نفسه على أنه يتفهم صعوبة التربية والتعامل مع الأطفال في هذه الأيام".

وكالات