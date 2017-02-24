مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات

مطعم يقدم خصماً على فاتورة عائلة بسبب تهذيب أطفالهم

قدم أنتونيو فيراري صاحب مطعم فيإيطالياخصماً على فاتورة عائلة بقيمة 55 في المئة، بعد أن أُعجب بالطريقة المهذبة التي تصرف بها أطفالهم خلال زيارتهم إلى المطعم.

وأشار فيراري إلى أنه "من غير المعتاد أن يتصرف الأطفال بمثل هذه الطريقة، مبرراً بالقول إن حوالي 30 في المئة من العائلات التي تناولت الطعام في مطعمه في ذلك اليوم لم يحسن أطفالها التصرف، ولم يكن بإمكان ذوي هؤلاء الأطفال السيطرة عليهم"، لافتاً إلى أنه "استوحى هذه الفكرة لمكافأة الآباء على حسن تربية أطفالهم، بعد أن حصل على خصم مماثل، عندما كان في زيارة لأحد المطاعم في ميامي وأكد في الوقت نفسه على أنه يتفهم صعوبة التربية والتعامل مع الأطفال في هذه الأيام".

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.