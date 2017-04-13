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مطعم عائم في اللاذقية بكلفة 80 مليون ليرة

في إطار متابعة تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص وإقامة المنشآت السياحية اجتمع وزير السياحة المهندس بشر يازجي مع المدراء المعنيين في الوزارة لمناقشة وتعديل القرارات الناظمة للمواصفات الفنية والخدمية الخاصة بالمنشآت السياحية ومعايير الجودة بما يضمن الحصول على رخص الإشادة السياحية وتأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية وبعيداً عن البيروقراطية، وكانت وزارة السياحة وفي إطار تتبع المشاريع السياحية المتعثرة لإعادة إقلاعها من جديد، قد منحت رخصة إشادة سياحية لمشروع المطعم العائم (من مستوى 3 نجوم) على الكورنيش الجنوبي في محافظة اللاذقية بطاقة استيعابية إجمالية 1261 كرسي إطعام وبكلفة تقديرية 79.6 مليون ليرة سورية.
يتألف المشروع العائد بملكيته لمجلس مدينة اللاذقية والمديرية العامة للموانئ من كتلتي المطعم العائم ومطعم البر إضافة لكافتيريا مستوى نجمتين (أ) وتيراسات كما يتضمن ألعاباً ترفيهية للأطفال ومارينا بحرية وخدمات متممة.

الوطن

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