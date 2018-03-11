مطعم تأكل فيه ما تشاء ولا تدفع شيئاً.. بشرط واحد!

تحوّلت مزحة قديمة في عالم المطاعم، وهي غسل الأطباق بدلاً من دفع الحساب إلى حقيقة، حيث يسمح مطعم ياباني بدخول من ليس معهم مال ليحصلوا على وجباتهم مقابل العمل في المطعم.





ويقع مطعم "ميراي شوكودو" في منطقة جينبوتشو في طوكيو، وقد قام بالفعل "بتوظيف" 500 شخص للعمل لمرة واحدة مقابل تسوية حساباتهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأشارت الصحيفة إلى أن المبرمجة السابقة، سيكاي كوبايشي (32 عاماً) هي من قامت بتصميم المطعم الذي افتُتح في عام 2016، بهدف أن تتيح المجال للفقراء الذين لا يستطيعون عادة تحمل تكلفة وجبات المطاعم.





ويمكن لزبائن المطعم إما دفع ثمن طلباتهم نقداً، أو اختيار العمل لمدة 50 دقيقة. وفي حالة العمل خلال النهار، سيُطلب من المستفيدين استلام الطلبات وتنظيف الأطباق، في حين يقوم الذين يعملون ليلاً بغسل الأطباق وما إلى ذلك.





ونشرت كوباياشي، الموظفة الدائمة الوحيدة في المطعم، التفاصيل المالية لمشروعها على الإنترنت، ونصحت غيرها من محبي الطعام بشأن كيفية افتتاح مطعم.





وفي حديثها عن كيفية انتقالها من البرمجة إلى الطهي، قالت لصحيفة تشاينا ديلي: "كان زملائي يحبون وجبات الغداء التي أصنعها لهم. قادني هذا إلى التفكير في افتتاح مطعم خاص بي. بعد ذلك، تلقيت تدريباً مهنياً في سلسلة مطاعم رائدة وأماكن أخرى قبل افتتاح ميراي شكودو".





وأضافت: "قد يشعر أولئك الذين يبحثون عن وظائف بأن اتخاذ القرار الخاطئ يمكنه أن يفسد بقية حياتهم. لكن لا بأس من تغيير المسار في وقت لاحق. سيقودك هذا في النهاية في اتجاه اهتمامك الحقيقي. هذا ما حدث لي".







