مشاريع لإنتاج المحولات والإسمنت وألبسة الماركات العالمية مطروحة للاستثمار

طلبت الحكومة من وزارات الصناعة والكهرباء والأشغال والإسكان ومن المؤسسة العامة للجيولوجيا إضافة إلى هيئة الاستثمار والتطوير العقاري إعداد مصفوفة متكاملة للفرص الاستثمارية واعتبارها من أولويات التنمية، مؤكدة ضرورة إعداد دليل إجرائي تنفيذي لهذه الفرص وفق برنامج زمني محدد بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية ليصار إلى مناقشتها وإجراء ما يلزم حتى ترى هذه المصفوفة النور.





وزارة الصناعة أعدت قائمة بالمشاريع الاستثمارية والمتضمنة عناوين الفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة بين القطاعيين العام والخاص أو المطروحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ومن أهمها مشروع لصهر البازلت لإنتاج الصوف الصخري والخيوط والقضبان والأنابيب البازلتية والذي تتوفر دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع إضافة إلى مشروع لإنتاج الأدوية النوعية السرطانية، اللقاحات وغيرها وهذه المشاريع لم تتوافر بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.





ومن المشاريع أيضاً مشروع لإنتاج الزجاج الدوائي والمجوف، والذي يتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له، والمقصود بالمشروع إعادة تأهيل الشركة العامة للزجاج في حلب إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للإطارات بحماة، إضافةً إلى إعادة تأهيل مشروع تطوير معملي سيماد اليوريا والفوسفات في الشركة العامة للأسمدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية و مشروع لإنتاج الخلايا الكهرضوئية، وأيضاً دراسة الجدوى الاقتصادية له غير متوافرة.





ومن المشاريع المطروحة للاستثمار مشروع لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمقصود بالمشروع إقامة شركة مشتركة مع شركة بردى للصناعات المعدنية لكن الجدوى الاقتصادية غير متوافرة، ومشروع لتجميع الجرارات الزراعية، أي إقامة شركة مشتركة مع شركة توزيع الآليات والجرارات الزراعية إضافة إلى مشروع لإنتاج الحليب بأنواعه والألبان ومشتقاتها حيث تم إعداد دراسة جدواه الاقتصادية إضافة لمشروع لإنتاج السيليكون وآخر لإنتاج الخميرة ومشاريع لإنتاج الإسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى (3) ملايين طن سنوياً في حرم معمل إسمنت المسلمية بحلب، ومشروع آخر لرفع الطاقات الإنتاجية في الشركة العربية لصناعة الإسمنت بحلب ومشروع لاستخدام الفحم الحجري في عمليات الحرق في أفران الإسمنت.





كما تضمنت مشروعاً للصناعات النسيجية في الشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب ومشروعاً لصناعة الألبسة الجاهزة في شركة وسيم والدراسة الاقتصادية له غير متوافرة كذلك لدينا مشروع لإنتاج الغزول المختلفة.





وأوضحت الصناعة في كتابها أن هناك مشاريع صناعية مطروحة للاستثمار المباشر من القطاع الخاص هي مشروع لإنتاج المحولات الكهربائية وآخر لإنتاج ألواح الخشب البلاستيكي إضافة إلى مشروع إنتاج ألبسة الجينز، ومشروع إنتاج الألبسة ذات الماركات العالمية إضافة لمشروع لإنتاج الإسمنت.



