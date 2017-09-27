مطران هامبورغ يدعو لتسهيل لمّ شمل عائلات اللاجئين لتحقيق الاندماج

ينعقد مؤتمر الخريف للأساقفة الألمان، وموضوعه الرئيسي دخول حزب البديل الشعبوي إلى البرلمان الألماني، الحزب المعادي للمهاجرين والإسلام. المفوض عن شؤون اللاجئين اعتبرها مناسبة للدعوة إلى تسهيل لمّ الشمل عائلات اللاجئين.

دعا شتيفان هيسه مطران الكنيسة الكاثوليكية بمدينة هامبورغ الألمانية، سلطات بلاده إلى تسهيل عمليات لمّ الشمل بالنسبة لعائلات للاجئين المقيمين في ألمانيا. وعلّل رجل الدين كلامه بالقول في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “إن الناس يعيشون بشكل أفضل في وسطهم الجديد، حين يكونون محاطين بذويهم، وليس حين يسيطر عليهم القلق على مصير أحباءهم وما قد يتعرضون له من أخطار في مناطق الحروب البعيدة”.