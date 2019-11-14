مطالبة عمالية بتعديل تعرفة عدادات السيارات وضبط ممارسات سائقي التكاسي

قال أحمد نجار رئيس نقابة النقل البري إن النقابة طالبت بتعديل تعرفة عدادات السيارات العامة بما يخدم السائق والمواطن، كما تمت المطالبة بزيادة كميات الوقود المخصص للسرافيس, وأضاف نجار, إنه بالنسبة لسيارات الأجرة من خارج المحافظة تم رفع كتاب عن طريق لجنة السير بمنع أي سيارة تعمل بالمحافظة ماعدا بعض المحافظات الساخنة مثل الرقة. وتحدث رئيس النقابة عن المشاركة في اجتماعات لجنة السير ونقل الركاب بما يخدم مصالح السائقين ويحل مشاكلهم،



كما طالبت النقابة بضرورة تعديل قانون السير بحيث يجيز لمراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل تدريب المواطنين على قيادة المركبات لقاء رسوم رمزية وعدم مطالبة سائق الباص بالمخالفة التي تقع داخل مراكز الانطلاق وبضرورة تأهيل كوادر مختصة بتطوير المدن والنقل الداخلي وزيادة عدد باصات النقل الداخلي ومعالجة صعوبات الوصول بين الكراجات شرق المدينة الى داخل المدينة وخاصة طلبة الجامعة والموظفين وضبط ممارسات سائقي التكاسي للتقيد بالتسعيرة والعمل على إلغاء رسم الإدارة المحلية على المنافذ الحدودية وتعديل قانون السير بما يمكن مراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل من تدريب المواطنين على قيادة المركبات.



تشرين