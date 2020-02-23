مطالبة برلمانية بإزالة مخلفات العثماني من سورية

"نصر حلب" كان محور مداخلات نواب مجلس الشعب السوري اليوم، وكان هناك الكثير من الإعتزاز ببطولات الجيش وشجاعة القائد الأسد، والقليل من السياسة، دونما اجتهاد من الزملاء الأكارم سوى في موضوع الفخر، باستثناء مداخلة الزميلة مها شبيرو عن مجزرة التلل التي ارتكبها العثماني ضد أهل حلب وتشريد من لم يطله سيف العثماني بعد احتلاله لحلب معتمدة على وثيقة محفوظة بالمكتبة الوطنية لمدينة ستراسبورغ موقعة باسم قائد الحملة العثمانية التي احتلت حلب سنة 1516 م إلى السلطان سليم.. وقد تمت مقاطعتها من قبل السيد رئيس المجلس وإنهاء كلمتها !؟ وقد رأيت أن أتحدث عن تعزيز الأمن الثقافي الوطني كي لاتتكرر حربنا المقنَّعة هذه:

مقام الرئاسة السادة النواب:

قبل أيام أعلن زعيم جماعة الأخونج في تركيا رجب أردوغان: أن تركيا هي أكبر من تركيا الحالية! وأن حدودها التاريخية تشتمل على مدن الحسكة وحلب وحمص والموصل وكركوك، وحتى مصراته في ليبيا، وهذا الكلام الخطير يذكرنا بدعاوى الكيان الإسرائيلي بدولته التاريخية المزعومة.

فمنذ إعلان الحرب على سورية استخدمت السلطات الأمنية التركية بقايا العثمانيين في سورية، ممن عاشوا بيننا ولم تتمكن روح المواطنة من قلوبهم، كأداة للقتل والتدمير الممنهج للدولة السورية التي ولدت بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية واندحار جيوشها، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى داخل حدود الأناضول، لتعود اليوم بمزاعم تاريخية تخالف الحقوق والقوانين الشرعية الدولية التي أرستها معاهدة لوزان للسلام.

سيدي الرئيس:

إن تحصين نصر حلب وسائر المدن السورية يستدعي منا إزالة بقايا الاحتلال العثماني لبلادنا، بإلغاء القوانين العثمانية المدسوسة في قوانيننا الشرعية، واستعادة ملكية الأراضي الأميرية التي ماتزال باسم السلطان العثماني، وإلغاء أسماء الشوارع والأسواق العثمانية، وتنظيف المناهج التعليمية من "النزعة العثمانية" ومنع المسلسلات الرجعية ك"باب الحارة" هذا المسلسل الذي عمم ثقافة التخلف العثماني ومازلت أجزاءه تنتج في بلادنا.

أدعو مجلسنا الموقر إلى استكمال استقلالنا الحضاري من الإرث العثماني البغيض ـ بعدما تأخرت حكوماتنا المتعاقبة مئة عام عن فعل ذلك ـ بإصدار التشريعات المناسبة بخصوص التخلص من بقايا العثمانية كرد شجاع على سياسة التتريك التي تنتهجها سلطات الاحتلال التركي في الشمال السوري..عشتم وعاش الجيش الأسطوري السوري، فسورية المبتدى وسدرة المنتهى.

نبيل صالح



