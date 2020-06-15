مطاعم ترفع أسعارها 100%.. والسياحة تنفي صدور أي تعديل عنها

أكد زبائن وعاملون، قيام بعض المطاعم برفع سعر وجبة الطعام بنسبة تفوق الـ100%، نفى مدير الجودة والرقابة في "وزارة السياحة" زياد البلخي صدور أي تعديل رسمي لتسعيرة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، مشيراً إلى تفهّم الوزارة لمعاناة مستثمري هذه المطاعم نتيجة غلاء بعض المواد.



وأوضح البلخي لـ "الاقتصادي" أن المنشآت السياحية لم تتقدم بأي طلب لتعديل أسعارها، حيث لا يمكن التعديل إلا بعد تقدم المنشآت السياحية بطلبات تعديل أسعار خدماتها، ثم تجتمع لجنة التسعير المركزية المؤلفة من "وزارة السياحة" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"اتحاد غرف السياحة" و"جمعية حماية المستهلك" لبحث ذلك,

وبين البلخي أنه "لا يمكن إهمال معاناة أصحاب هذه المنشآت ومستثمريها من ارتفاع أسعار بعض المواد، وهنا يأتي دور لجنة التسعير لتحقيق التوازن بين أرباحهم وحق المواطن بالحصول على أسعار منطقية.



وحول صدمة الزبائن من فواتير المطاعم التي عادت للعمل بعد توقفها لفترة بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أكد البلخي أن الوزارة تفرض على المطاعم التصريح عن أسعارها بشكل علني في قائمة الطعام المقدمة للزبائن قبل الطلب، مشدداً على أن عدم التصريح عن الأسعار يعد مخالفة صريحة.