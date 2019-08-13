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مطاردة في حلب بين السكان و عجلين هربا خلال عيد الأضحى

شهدت مدينة حلب وقوع حادثة طريفة حيث تمكن عجلان صغيران من الهرب في شوارع المدينة في أول يوم من عيد الأضحى.


وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن العجلان تمكنا من الإفلات في الشارع أحدهما في حي حلب الجديدة والآخر في حي الفيض هرباً من قبضة القصاب .


وقالت مصادر أهلية، أن العجل الأول هرب في حلب الجديدة لمسافة قصيرة، حيث استطاع فك نفسه أثناء تجمع الأهالي حوله، بعد أن قام “القصاب” بإزالة “رشمة” الرأس وربطها مباشرةً بشجرة، واستدعى ذلك تدخل 5 رجال لإعادة السيطرة عليه وربطه مجدداً.


 وأضاف المصادر أن “العجل الثاني تمكن من الهرب في حي الفيض والجري مسرعاً دون أن يتمكن القصاب من السيطرة عليه مباشرةً” .


ودخل العجل إلى حديقة هنانو، حيث تمت محاصرته هناك، وبعد عدة محاولات تمكن الأهالي من إمساكه والسيطرة عليه، بحسب المصادر.


وأصدر مجلس مدينة حلب مؤخراً تعميم بعدم ربط المواشي أمام المحلات أو الأرصفة أو في الساحات ووضعها ضمن شاحنات أو محلات مخصصة وذبح المواشي داخل المحال ضمن الشروط الصحية و بتراخيص ووضع اللحوم في أكياس للحفاظ على نظافة المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

 

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