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مطار طرطوس بانتظار اعتماده مركزياً وفق أولويات الحكومة

أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، أمس الاثنين، أن المحافظة أنجزت كل الموافقات اللازمة لتحويل المطار الزراعي في منطقة أبو عفصة إلى مطار مدني، مشيراً إلى أن المحافظة بانتظار اعتماده مركزياً وفق أولويات الحكومة. مطار طرطوس بانتظار اعتماده مركزياً وفق أولويات الحكومة

وقال أبو سعدى خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظة طرطوس إن الإصلاح الإداري هو أفعال تمارس على الأرض، حيث أحدثت بالمحافظة عدة مراكز خدمة و”نسعى ليكون لدينا حكومة الكترونية حقيقية إضافة إلى إحداث مكاتب للشهداء والجرحى بالمناطق”، والعمل جار لوضع مشروع البطاقة الذكية قيد التنفيذ.

ونوه إلى وجود لجنة خاصة لدراسة أوراق العمل المقترحة لورشة عمل حول المخطط التنظيمي ونظام البناء ومنطقة المخالفات سيشارك فيها المجتمع المحلي، موضحا أن مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري ليست تنظيمية إنما تتعلق باتفاق المالكين والحل أن يقوموا بتفويض محكم يفصل في الحقوق المتنازع عليها ومعالجة الاعتراضات الناتجة.


وأضاف محافظ طرطوس أن هناك مشكلة بالصرف الصحي و”نحتاج الكثير للوصول إلى بيئة جيدة وستشهد الفترة القادمة دعما كبيرا لهذا الموضوع المكلف”، لافتاً إلى أن حالات الغرق التي حدثت بالمحافظة تتعلق بالتيارات البحرية وتم اتخاذ قرار بفرض وجود منقذ في كل مجمع سياحي تحت طائلة الغرامة المالية .


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