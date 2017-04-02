مضيفة تنقذ طائرة بعد فقدان مساعد الطيار وعيه

أنقذت مضيفة طيران جميع الركاب، بعد تمكنها من الهبوط بنجاح عقب فقدان مساعد الطيار الوعي في منتصف الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران ألمانية.



ووقعت الحادثة على متن طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة الطيران الألمانية "TUI Fly"، وكانت الطائرة المتجهة إلى مايوركا تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط حينها.



وقد فقد مساعد الطيار الوعي بشكل مفاجئ بسبب شدة انخفاض ضغط الدم خلال الرحلة، فقامت إحدى المضيفات بأخذ مكانه وساعدت قائد الطائرة في الهبوط، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقل 190 شخصا، بنجاح على الجزيرة الإسبانية مايوركا.



ونقلت وكالة الأنباء "dpa" عن المتحدث باسم شركة "TUI Fly" قوله إن "الطاقم تصرف بشكل مثالي خلال الحادث".

وكالات