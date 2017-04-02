وكالة تجسس أميركية ضخمة أكثر خطورة من سابقاتها
سدود درعا لا تبعث على الاطمئنان أبداً…وتركـة ثقيلة خلّفها الإرهاب
الجيش العربي السوري يبدأ باقتحام حي القابون
مأزق «تحرير الشام» بعد هزائمها في دمشق وحماة ودرعا
ميليشيات «غضب الفرات»: قطعنا جميع الطرق إلى الطبقة
إصابة 16 شخصا في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية المصرية
لماذا يحلّق الإسرائيلي على الشريط ولا يقصف ؟ عن النقطة 85 وموقعي العشة والشحار
إحباط هجوم لمجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية
خروج أكثر من600 مسلح والبعض من عائلاتهم من حي الوعر
الجيش يبعد فلول الإرهابيين عن حماة ومطارها
قرار حكومي يوضح سبل منح فرصة العمل لذوي الشهيد
روسيا تستخدم “الروبوتات” لإزالة الألغام في تدمر وحلب
إحباط هجوم ل “جبهة النصرة” بريف حمص ومقتل 8 من إرهابييها في درعا البلد
الإحتلال التركي يعتقل مزارعين في ادلب.. و”لطش الأراضي” مستمر
كيان الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 977 دونما جنوب نابلس لإقامة مستوطنة جديدة

مضيفة تنقذ طائرة بعد فقدان مساعد الطيار وعيه

أنقذت مضيفة طيران جميع الركاب، بعد تمكنها من الهبوط بنجاح عقب فقدان مساعد الطيار الوعي في منتصف الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران ألمانية.

ووقعت الحادثة على متن طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة الطيران الألمانية "TUI Fly"، وكانت الطائرة المتجهة إلى مايوركا تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط حينها.

وقد فقد مساعد الطيار الوعي بشكل مفاجئ بسبب شدة انخفاض ضغط الدم خلال الرحلة، فقامت إحدى المضيفات بأخذ مكانه وساعدت قائد الطائرة في الهبوط، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقل 190 شخصا، بنجاح على الجزيرة الإسبانية مايوركا.

ونقلت وكالة الأنباء "dpa" عن المتحدث باسم شركة "TUI Fly" قوله إن "الطاقم تصرف بشكل مثالي خلال الحادث".

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.