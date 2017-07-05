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مضاد جديد للطائرات من دون طيار في عتاد الجيش السوري

حصل الجيش العربي السوري على نوع جديد من المدفع الإلكتروني، الخاص بمكافحة الطائرات من دون طيار. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، فإن هذا المدفع الإلكتروني خصص لمكافحة الطائرات المسيّرة من دون طيار. ويقوم المدفع الإلكتروني الذي يمكن تركيبه في أي سيارة بتعطيل التحكم وإدارة الطائرات المسيّرة عبر الإعاقة التشويشية، فتتحطم الطائرة المستهدفة أثناء الهبوط.
وأفادت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية، أن للنوع الجديد من المدفع الإلكتروني السوري عدداً كبيراً من الهوائيات.
وتشير كل الدلائل إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في إسقاط طائرة «سكايلارك» المسيّرة الإسرائيلية فوق مدينة القنيطرة في شهر آذار 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتراض الطائرة المسيّرة يعتبر نجاحا لأن اكتشاف الطائرة الصغيرة المصنوعة من البلاستيك أمر صعب على رادارات الدفاع الجوي.

وكالات

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