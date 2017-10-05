مصير مجرم سوري سرق من إرث بلده وهرب به إلى دولة أخرى !

حاول مجرم سوري في تركيا تهريب إنجيل أثري يعود للعهد البيزنطي إلى خارج تركيا، بعد أن هربه من أرضه في سوريا، حيث ألقت سلطات أنقرة القبض عليه.

وكانت مديرية أمن أنقرة تلقت، بلاغاً من الاستخبارات التركية، يفيد بوجود الإنجيل المقدس في أنقرة، بعد أن أدخله المدعو “محمد. د”، من سوريا إلى تركيا لتهريبه إلى الخارج، وفق وسائل إعلام.