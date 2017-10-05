مصير مجرم سوري سرق من إرث بلده وهرب به إلى دولة أخرى !
حاول مجرم سوري في تركيا تهريب إنجيل أثري يعود للعهد البيزنطي إلى خارج تركيا، بعد أن هربه من أرضه في سوريا، حيث ألقت سلطات أنقرة القبض عليه.
وكانت مديرية أمن أنقرة تلقت، بلاغاً من الاستخبارات التركية، يفيد بوجود الإنجيل المقدس في أنقرة، بعد أن أدخله المدعو “محمد. د”، من سوريا إلى تركيا لتهريبه إلى الخارج، وفق وسائل إعلام.
وأبلغت الاستخبارات التركية الأمن بسرعة التحرك وتتبع السيارة التي كان المدعو على متنها متحركاً للسفر خارج تركيا، حيث ألقوا القبض عليه.
ويعتبر هذا الكتاب من المقدسات في المسيحية، حيث يحتوي على رموز وشعائر مهمة لدى المسيح، كما أنه مزين بزخارف من الذهب، وبعد الإجراءات الأمنية تم إحالة المتهم إلى المحاكمة.
المصدر: تلفزيون الخبر
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