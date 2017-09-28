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مصفاة نفطية إيرانية بالقرب من حمص

كشف أكبر زمانيان، مدير تقنيات المصب في معهد أبحاث صناعة البترول الإيراني، أن طهران ستبني مصفاة نفطية قرب حمص السورية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن زمانيان قوله إن الطاقة الإنتاجية للمصفاة ستبلغ نحو 140 ألف برميل يومياً، وإنها ستكرر النفط السوري الخفيف والثقيل.

ووفقاً له، ستبنى المصفاة في إطار كونسورتيوم بمشاركة إيران وفنزويلا وسوريا، كما ستتولى طهران أيضاً إعادة تأهيل مصفاتين قائمتين.

وكانت إيران وقعت في منتصف أيلول الجاري اتفاقات مع دمشق لإصلاح شبكة الكهرباء السورية. وجرى توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بناء محطة كهرباء في محافظة اللاذقية الساحلية بقدرة 540 ميغاواط.

المصدر: وكالات

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