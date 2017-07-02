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مصعد دون أسلاك يعمل بالدفع المغناطيسي

تمكن خبراء من شركة ألمانية من تصميم مصعد مميز، قد يغير مفاهيم استخدام المصاعد في العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخبراء قولهم إن “المصعد الفريد يعتمد نظام الحركة الأفقية والعمودية، وصمم خصيصا ليعمل دون كوابل، بالاعتماد على منظومة مغناطيسية خاصة، تشبه تلك التي تحرك القطارات المغنطيسية، ما يجعله اختراعا مهما سيغير مفاهيم التنقل في المباني الشاهقة”.

وأضاف الخبراء بعد عدة سنوات من العمل على تطوير هذا المشروع يمكننا نقل فكرتنا من الورق إلى أرض الواقع و سيتم اختبار المصعد في برج يرتفع 245 مترا يحوي 12 خطا يمكن اختبار عمل المصعد داخلها حيث ستصل سرعة حركة مقصورات المصعد داخل تلك الخطوط إلى 17,9 متر في الثانية”.

وأشار الخبراء إلى أن “منظومة عمل المصعد ستخفف على المهندسين الكثير من العناء في تصميم أماكن المصاعد في المباني الكبرى وستجعل الناس قادرين على التحرك في جميع الاتجاهات داخل المباني، فضلا عن أنها ستقلل من وقت انتظار المصاعد، والمنظومة المغناطيسية الفريدة ستغنينا عن استخدام الطاقة الكهربائية التي يتسبب إنتاجها بأضرار بيئية.

وكالات

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