مصرف سورية المركزي يطرح فئة الألفي ليرة

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن المصرف طرح فئة الألفي ليرة بدءا من اليوم في دمشق وعدد من المحافظات.



وقال درغام في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المصرف إن “المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة إلا أنه فضل بسبب ظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف خلالها عدم طرح فئة ال2000 قبل أن يتأكد من أن الظروف أصبحت مؤاتية لذلك”.



وأشار درغام إلى أنه نظرا لزيادة الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة وجد مصرف سورية المركزي أن الوقت أصبح ملائما لطرح فئة ال2000 ليرة التي تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها.

سانا