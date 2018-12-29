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مصرف بريطاني يسحب استثماراته من شركة سلاح إسرائيلية

قال مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني إنه سحب استثماراته من أكبر شركات صناعة السلاح في «إسرائيل» بسبب استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.


ونقلت وسائل إعلام قرار المصرف البريطاني بسحب كامل استثماراته من شركة تصنيع السلاح الإسرائيلية، لأنها تقوم بترويج وتجربة السلاح من خلال استخدامه ضد المدنيين الفلسطينيين.

وعبّرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة عن كامل شكرها للمصرف البريطاني الذي استجاب بعد حملة شعبية واسعة بإنهاء دعمه المالي لجيش الاحتلال، مضيفة: إن المصرف تلقى رسائل من أكثر من 20 ألف شخص، تطالبه بوقف التربح من الاحتلال الإسرائيلي.

وحققت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات، وهو ما أثار القلق الكبير داخل «إسرائيل»، ما دفعها منتصف عام 2017 لسن قانون يجيز للحكومة الطرد وفرض عقوبات مالية على الأفراد والمنظمات التي تدعم جهود مقاطعتها.