مصرف التوفير يتجه نحو مزيد من التسهيلات للمواطنين وذوي الشهداء

ترأس الدكتور مأمون حمدان وزير المالية الاجتماع المنعقد في مبنى الإدارة العامة لمصرف التوفير لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بعمل المصرف والعمل على تقديم الرؤى الجديدة وابتكار أفكار تخدم آليات العمل وتبسيط الإجراءات.



ووجّه حمدان إلى ضرورة ريادة المصارف العامة في أداء دورها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مؤكداً على تقديم الخدمات المثلى وتسهيلها للسادة المواطنين وخاصة إلى أسر شهداء الجيش العربي السوري والجرحى الذين قدّموا دماءهم في صون الوطن ووحدته.

وأكد حمدان على أهمية التعامل مع المواطنين بالشكل المريح والأمثل ودفع عجلة الاقتصاد لما تلعبه المصارف من دور في التنمية والإنتاج، بالإضافة إلى تقديم منتجات جديدة وتطوير آليات عمل جديدة و تدريب العاملين وتطوير الكوادر المصرفية، وتطوير قوانين المصارف والتأمين بما يسهل عمل ذلك القطاع والحفاظ على كوادره، وتطوير آليات الدفع الالكتروني وذلك لمرحلة "سورية ما بعد الحرب"، وإعادة النظر بكل الأنظمة والإجراءات والبنى التحتية وفق الضوابط العالمية لتطوير العمل المصرفي، وعلى متابعة المصارف لتحصيل القروض المتعثرة.



وبيّنت السيدة هيفاء يونس، المدير العام للمصرف، أن المصرف قام بخطوة متقدمة لذوي الشهداء حيث تم إعفاءهم من جميع العمولات الخاصة بعمليات السحب والإيداع، بالإضافة إلى أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض خلال فترة الحرب.

وتم عرض جدول الأعمال للاجتماع الخاص بمصرف التوفير منها:





1- تقديم المصرف للتسهيلات الائتمانية من خلال منح القروض الاستثمارية والتنموية وقروض العسكريين والمتقاعدين وقروض رأس المال العامل، بالإضافة إلى قرض المهن العلمية الذي تم طرحه للسادة الأطباء والمهندسين والصيادلة بسقف يصل إلى /50/ مليون ليرة سورية.



2- طرح رؤى جديدة من قبل السادة المدراء لتطوير منتجات للتسهيلات الائتمانية بما يدفع عجلة الاقتصاد.



3- سعي المصارف العامة لوضع قانون خاص بعملها وأداءها للحفاظ على الكوادر المهنية وتسهيل العمل المصرفي، بالإضافة إلى تطوير القانون /26/ لعام 2015 الخاص بنظام التسويات بما يسهل عمليات تحصيل القروض المتعثرة.



وفي نهاية الاجتماع قام وزير المالية بالاستماع إلى مدراء فروع مصرف التوفير في المحافظات حول أهمية تعاون بعض الوزارات والمؤسسات العامة في تسهيل عملية إعادة تأهيل بعض فروع ومكاتب المصرف التي تعرضت للأعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة، حيث أبدى حمدان اهتمامه مباشرة في متابعة عمليات التأهيل لتلك الفروع وقام بالتنسيق مع تلك الجهات أثناء حضوره.



حضر الاجتماع المدير العام لمصرف التوفير و مدراء الإدارة ومدراء الفروع بالمحافظات.



الوطن أون لاين