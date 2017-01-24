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مصرع 9 أشخاص وفقدان 30 إثر انقلاب قارب قبالة سواحل ماليزيا

لقي تسعة أشخاص حتفهم وفقد 30 آخرون إثر انقلاب قارب قبالة سواحل ماليزيا أمس.

ونقلت رويترز عن وكالة انفاذ القوانين البحرية الماليزية قولها “إن القارب انقلب أثناء قيامه برحلة من اندونيسيا إلى ماليزيا نتيجة الحمولة الزائدة وسوء الاحوال الجوية”.

وتعد حوادث غرق القوارب الاندونيسية المتوجهة الى ماليزيا أو استراليا امرا شائعا وقد لقي 50 شخصا مصرعهم اثر اتقلاب قاربهم قبالة سواحل جزيرة باتام الاندونيسية في تشرين الثاني الماضي.

وكالات

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