رصد حركة عبور نشطة للمسلحين إلى داخل الأراضي المحتلة
اعتراض قذائف صاروخية وتفجيرها في سماء مدينة جبلة
مصرع أبو ياسين المصري وأبو عمر البلجيكي و180 داعشيا بقصف روسي
جرائم حرب واشنطن في سورية
تسليم إسرائيلي بـ«الممر البري»... وإحياء الخيار الأردني والمناطق العازلة
الجيش يتقدم في ريف الرقة... وموسكو «تتحرّى» معلومات عن مقتل البغدادي
إيران والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في مضيق هرمز
الجيش اللبناني يلقي القبض على إرهابيين اثنين من”داعش”
الحرب والفرصة: الحزب الإسلامي التركستاني والصراع في سورية (3 من 3)
مباحثات سورية-أردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي
تدمير مستودع ذخيرة وتحصينات ل “داعش” والقضاء على العديد من إرهابييه بدير الزور ومحيطها
ترجيح مقتل الإرهابي البغدادي وتحالف “واشنطن” يستثني مواقع “جبهة النصرة” من هجماته
طيران “التحالف الأمريكي” تقصف منزل مدرب كرة الريشة اسماعيل الخليف وعائلته بالرقة
موقع أمريكي: لماذا تمنع أمريكا الجيش السوري من الوصول إلى التنف
محادثات لبحث مناطق «تخفيف التصعيد» في موسكو

مصرع 4 أشخاص جراء عاصفة قوية ضربت تشيلي

لقي 4 اشخاص مصرعهم جراء عاصفة قوية ترافقت بأمطار غزيرة ضربت تشيلي أمس.

ونقلت “ا ف ب” عن الحكومة التشيلية قولها إن العاصفة تسببت بأضرار في المنازل جراء الفيضانات فيما حرم نحو ربع مليون شخص من الكهرباء جراء العاصفة.

وقال مكتب الطوارئ الوطني في البلاد إن العاصفة بدأت الخميس الماضي وضربت تسع مناطق في وسط وجنوب تشيلي واحدثت اضرارا في منازل نحو ثلاثة آلاف شخص فيما حرم نحو 230 ألف شخص من الكهرباء.

وشهدت بعض الشوارع فيضانات أمس في العاصمة سانتياغو فيما تعطلت إشارات المرور وقطعت الكهرباء عن عدة أحياء.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس سيتحسن اعتبارا من مساء أمس.

وكانت الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في منطقة انتوفاجاستا المدينة الساحلية في شمال تشيلي أدت في السادس من الشهر الجاري إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإصدار “حالة تأهب قصوى” لمنطقة صحراء أتاكاما حيث ضربت المنطقة أسوأ عاصفة ثلجية منذ 1950.

وتركت العاصفة نحو 15000 شخص من دون كهرباء واجبرت العديد من مناجم النحاس على الإغلاق.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.