مصرع 4 أشخاص جراء عاصفة قوية ضربت تشيلي

لقي 4 اشخاص مصرعهم جراء عاصفة قوية ترافقت بأمطار غزيرة ضربت تشيلي أمس.



ونقلت “ا ف ب” عن الحكومة التشيلية قولها إن العاصفة تسببت بأضرار في المنازل جراء الفيضانات فيما حرم نحو ربع مليون شخص من الكهرباء جراء العاصفة.



وقال مكتب الطوارئ الوطني في البلاد إن العاصفة بدأت الخميس الماضي وضربت تسع مناطق في وسط وجنوب تشيلي واحدثت اضرارا في منازل نحو ثلاثة آلاف شخص فيما حرم نحو 230 ألف شخص من الكهرباء.



وشهدت بعض الشوارع فيضانات أمس في العاصمة سانتياغو فيما تعطلت إشارات المرور وقطعت الكهرباء عن عدة أحياء.



وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس سيتحسن اعتبارا من مساء أمس.



وكانت الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في منطقة انتوفاجاستا المدينة الساحلية في شمال تشيلي أدت في السادس من الشهر الجاري إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإصدار “حالة تأهب قصوى” لمنطقة صحراء أتاكاما حيث ضربت المنطقة أسوأ عاصفة ثلجية منذ 1950.



وتركت العاصفة نحو 15000 شخص من دون كهرباء واجبرت العديد من مناجم النحاس على الإغلاق.

وكالات