مصرع 30 شخصاً على الأقل جراء انهيار ثلجي وسط إيطاليا

لقي 30 شخصا على الاقل مصرعهم جراء انهيار ثلجي اعقب هزات ارضية عدة ضربت وسط ايطاليا أمس.



ونقلت رويترز عن مسؤولين إيطاليين قولهم اليوم.. “إن الانهيار الثلجي الذي وقع في وقت متأخر الليلة الماضية في أعقاب هزات أرضية ثلاث ضربت وسط البلاد ‘أدى إلى انهيار فندق صغير في بلدة “فاريندولا” ومصرع 30 شخصا على الأقل”.



وبلغت شدة الهزات الأرضية 7ر5 و3ر5 و4ر5 درجات على مقياس ريختر على التوالي وأدت إلى تدمير بعض المنازل الريفية القديمة بينما أغلقت السلطات الإيطالية شبكة السكك الحديدية فى روما والمدارس والمتاحف كإجراء احترازي.



وكان زلزال بقوة 4ر6 درجات ضرب بلدات وقرى جبلية مكتظة بالسكان وسط إيطاليا في الرابع والعشرين من آب الماضى ما أسفر عن مصرع 30شخصا ودمار آلاف المنازل.

وكالات